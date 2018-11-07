مصرع شخص صدمه قطار أبو قير فى الإسكندرية

لقى شخص مصرعه بعد اصطدامه بقطار أبو قير بمحافظة الإسكندرية وتم نقل الجثة إلى مشرحه الإسعاف.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه من إدارة شرطة النجدة باصطدام قطار خط أبو قير بشخص بين محطتى المعمورة البلد والأكاديمية وتوفى.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير القطار رقم 4022 خط أبو قير المتجه لمحطة قطار أبو قير اصطدم بشخص مجهول بالعقد الرابع من العمر حال عبوره شريط السكة الحديد ومن مكان غير مخصص لعبور المشاة بالمنطقة المشار إليها مما أدى لوفاته أيد الواقعة شاهد رؤية.

وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف " تم النقل " واتخذت إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها ونتج عن ذلك تجاوز حركة القطارات من 10 إلى 40 دقيقة، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة.