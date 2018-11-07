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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:45 م
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مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:35 م
مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة حادث تصادم-ارشيفية
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين  فى حادث تصادم  سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص بالبحيرة .

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بطريق أبو هواش - إدكو .

وتم نقل الجثة إلى مستشفى إدكو و3 من المصابين لذات المستشفى و 4 مصابين لمستشفى دمنهور العام.

كما لقيت طفلة مصرعها إثر إصطدامها بسيارة ميكروباص أمام قرية الشرم التابعة لمركز المحمودية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

 
 
 
 

 


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