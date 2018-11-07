مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص بالبحيرة .
وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بطريق أبو هواش - إدكو .
وتم نقل الجثة إلى مستشفى إدكو و3 من المصابين لذات المستشفى و 4 مصابين لمستشفى دمنهور العام.
كما لقيت طفلة مصرعها إثر إصطدامها بسيارة ميكروباص أمام قرية الشرم التابعة لمركز المحمودية.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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