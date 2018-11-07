مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص بالبحيرة .

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بطريق أبو هواش - إدكو .

وتم نقل الجثة إلى مستشفى إدكو و3 من المصابين لذات المستشفى و 4 مصابين لمستشفى دمنهور العام.

كما لقيت طفلة مصرعها إثر إصطدامها بسيارة ميكروباص أمام قرية الشرم التابعة لمركز المحمودية.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .