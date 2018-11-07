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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:50 م
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مسئول روسى: مستعدون للتشاور مع واشنطن بشأن الأمن السيبرانى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:40 م
مسئول روسى: مستعدون للتشاور مع واشنطن بشأن الأمن السيبرانى بوتين وترامب
موسكو (أ ش أ)
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أعلن مسؤول روسى فى مجال أمن المعلومات اليوم الأربعاء، استعداد موسكو للتشاور مع واشنطن بشأن الأمن السيبرانى (المعلوماتى).

وقال ممثل الرئيس الروسى لشؤون التعاون فى مجال أمن المعلومات أندريه كروتسكيخ وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم)، "إن واشنطن مازال بإمكانها المشاركة فى إجراء المشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني"..مضيفا: "إنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد إجراء تلك المشاورات".

وتابع: "إننا لا نستبعد مناقشة إجراء تلك المشاورات، ولكن كل شيء يتوقف حاليا على الأمريكيين والأمر كان ومازال فى أيديهم".

 


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