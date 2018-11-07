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محمود العربى: بدأت تجارة فى سن الخامسة برأس مال أقل من جنيه

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:00 م
محمود العربى: بدأت تجارة فى سن الخامسة برأس مال أقل من جنيه محمود العربى رئيس مجموعة مصانع العربى
كتب هانى الحوتى
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حكى محمود العربى رئيس مجموعة مصانع العربى، نشأته ورحلته العملية لوفد رجال الأعمال المصريين، أثناء زيارتهم لمصانع العربى بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، اليوم الأربعاء، قائلا:"ولدت عام 1932 بإحدى قرى محافظة المنوفية، وكان لدى 4 أخوات، والتحقت بالكتاب فى سن الخامسة، ثم المدرسة، ولكنى لم أستكمل دراستى وتركتها فى الصف الرابع للعمل بالتجارة.

وأضاف العربى:"بدأت رحلة التجارة مبكرا، منذ سن الخامسة، إذ قمت بإدخار مصروفى طوال العام حتى وصل لأقل من جنيه، وطلبت من شقيقى الذى يعمل بالقاهرة شراء بضاعة، وبعتها للأطفال فى عيد الفطر، واحتفظت برأس المال والأرباح وكررت نفس العملية فى عيد الأضحى"، متابعا:"وفى سن 10 أعوام، شغلنى أخى الأكبر فى أحد مصانع العطور بالقاهرة، ولكن لم يعجبنى العمل وطلبت بعد شهر التغيير والعمل بالتجارة، وبالفعل عملت بإحدى المحلات بالموسكى براتب شهرى 120 قرش واستمريت فى المحل لمدة 7 سنوات حتى وصل راتبى إلى 320 قرشا".

واستطرد: "انتقلت بعد ذلك للعمل بأحد محلات تجارة الجملة، براتب 4 جنيهات حتى ارتفع إلى 67 جنيها، قبل أن التحق بالجيش بسلاح المدفعية المضادة للطائرات لمدة 3 سنوات تعلمت فى الحياة العسكرية ما لم أتعلمه فى الحياة المدنية، وتفوقت أيضا فى الجيش حتى رقيت لدرجة أومباشى".

وعن بداية عمله الخاص، قال العربى:"كان لى صديق مقرب جدا نتمنى لبعض الخير، اتفقنا على الاستقلال عن التاجر الذى كنا نعمل عنده واسمه عبد الفتاح، وأنشأنا بالشراكة مع اثنين من كوم أمبو أول محل موجود حاليا بالموسكى، ثم توفى صديقى بعدها بعامين وحدث خلاف مع شركائى حتى قررت الانفصال، وجمع أخواتى للعمل سويا وبناء المجموعة".

وتابع أنه يحلم أن يصل عدد العمالة بمصانعه إلى 180 ألف مثل مجموعة توشيبا من 25  ألف عامل حاليا.

وفى سياق متصل كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين، محمود العربى رئيس مجموعة العربى عن جهوده لصالح الاقتصاد المصرى.


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