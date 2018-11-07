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محمود العربى: الرئيس السيسى إنسان فاضل ..وربنا يوفقه فى إدارة مصر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:01 م
محمود العربى: الرئيس السيسى إنسان فاضل ..وربنا يوفقه فى إدارة مصر محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى
كتب هانى الحوتى
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رحب رجل الأعمال محمود العربى مؤسس مجموعة العربى، بوفد جمعية رجال الأعمال المصريين، الذى يزور مصانعه بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، صباح اليوم الأربعاء، للإطلاع على تجربة المجموعة فى التحول من مشروع صغير إلى إحدى الكيانات الكبرى لصناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية.

ووجه محمود العربى، رسالة لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، قائلا:" ربنا يوفقنا- قاصدا رجال الأعمال- لأن بلادنا تحتاجنا، ولا بد أن نعمل من أجل رفعتها لترفعنا معها"، مضيفا:"احذروا ألا يدخل الجمعية من يفسدها لأنكم أفاضل، وسمعتكم كويسة".

وأضاف العربى: "القيادة السياسية فاضلة، وأنا أعرف عائلته منذ نشأتها فى حى الحسين، وهو إنسان فاضل، ودخل السياسة ليس لأجل أن يستفيد منها، بل ليفيد بلاده، وربنا يوفقه ويكرمه فى إدارة مصر".

وعقب كلمته، عرضت إدارة مجموعة العربى، فيديو لمدة 6 دقائق، يستعرض فيه تاريخ الشركة، وعدد مصانعها، وحجم العاملين فيها ومبيعاتها، ثم تم تقسيم الوفد إلى مجموعتين لزيارة عدد من مصانع المجموعة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.

وكان وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، قد وصل صباح اليوم الأربعاء، مصانع العربى بمنطقة مبارك الصناعية بمدينة قويسنا، وذلك فى إطار زيارة نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، بدعوة من محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى.

ويضم الوفد كل من المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، طه خالد أمين صندوق الجمعية، حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة الجمعية، محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة بيراميدز بارك ريزورت، أحمد السكرى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، أمينة فهمى نائب رئيس المجلس، شريف سليمان صوابى رئيس مجلس إدارة شركة واى اوت إيجيبت.

كما ضم الوفد عددا من أعضاء من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وهم شريف زهران، عصام السيد، من شركة مصانع زهران، سامى العشماوى، من مصانع الأهرام للألومنيوم، أشرف طهيو، من بنك بلوم مصر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مبادرة رواد النيل وهم ميادة الشربينى، إسماعيل تاج الدين، أحمد سيد، محمد السيد، وضم الوفد أيضا وسام مطيع، محمد عبد العزيز من شركة الكترونيكس، والمستشار التجارى لسفارة رومانيا.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد مصانع العربى، ليتعرف على التجربة الناجحة للمجموعة فى التصنيع المحلى للأجهزة المنزلية والإلكترونيات.

 

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