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محافظ القليوبية: 2.4 مليار جنيه لتطوير 9.6 مليون متر طرق بالمحافظة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:32 م
محافظ القليوبية: 2.4 مليار جنيه لتطوير 9.6 مليون متر طرق بالمحافظة جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا مع المهندس طلعت سلطان مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والمستشار الهندسي للمحافظة، لمناقشة خطة موسعة على ثلاث مراحل لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة تبلغ تكلفتها حوالي 2.4 مليار جنيه، حيث تم حصر جميع الطرق بالمحافظة والتي تبلغ مساحتها 9.6 مليون متر.

 

وأوضح المحافظ، أنه تشتمل المرحلة الأولي على تطوير طريق خط 12 (بنها - القناطر الخيرية)، وطريق مزلقان زكي، وطريق قليوب شبين القناطر، وطريق أبو زعبل سرياقوس، وطريق قليوب القناطر الخيرية، كما تشتمل المرحلة الثانية على تطوير طريق كفر الجزار ورورة، وطريق طراد النيل بنها كفر شكر، وطريق بتمدة كفر الصهبي، وطريق خط 13 القناطر الخيرية، والمرحلة الثالثة طريق الصفا طحلة وطريق نفق سندنهور وطريق الشموت مرصفا.

 

كما ناقش المحافظ، تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة وعمل محاور مرورية جديدة وعمل لاند سكيب بشكل جمالي وإزالة جميع المباني المخالفة التي تتعدى على حرم الشارع والذي يبلغ عرضه 50 متر.

 

 


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