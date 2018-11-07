محافظ القاهرة: إعادة الانضباط للأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك جهود مبذولة من جانب الأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق لإعادة الانضباط للشوارع، برفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة من الباعة الجائلين وتجاوزات أصحاب المحلات باحتلالهم واجهات المحلات والأرصفة لصالحهم وحرمان المشاة من المرور على الأرصفة، مؤكداً على رؤساء الأحياء بأن يتم التعامل فقط مع المقاهى والمحلات غير الملتزمة برفع الإشغالات خارج المحل مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة وأن يتم رفع كل عدادات المرافق ( مياه ــ كهرباء ) فى حالة التكرار مع إمكانية غلق المنشأة وتشميعها فى حالة كونها مرخصة لفترة زمنية محددة أو غلقها تماماً فى حالة عدم وجود تراخيص لها وتعمل بالمخالفة.

كما شدد المحافظ على سرعة التعامل مع أى شكوى من التقصير فى أعمال النظافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقصر فى عمله سواء من هيئة النظافة أو الحى أو الشركة والمتعهد المنوط بهم نظافة المنطقة محل الشكوى.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعامل مع الطرق الفرعية مثل المحاور الرئيسية تماماً من نظافة شاملة يومياً مع التأكد من كفاءة الإنارة العامة بها وتقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء وتعويض الناقص فى الأرصفة من بردورات أو بلاط ، وكذلك اهمية المتابعة والمرور اليومي الليلي للتصدى لأعمال البناء المخالف ليلاً ومصادرة الخلاط ومواد البناء.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق بانه بناء علي توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الأحياء صباحاً ومساء بدون مواعيد محددة على كل القطاعات تم خلال يوم واحد تنفيذ 763 إزالة إدارية مختلفة سواء رفع إشغالات وإعلانات غير مرخصة وكذلك تنفيذ قرارات المحافظ بتنفيذ إزالات لمباني مخالفة مع تحرير 117 محضر إشغال طريق و46 محضر لأدوات عمل بدون ترخيص و21 محضر تلوث بيئى هذا بخلاف إزالة عدد من غرز الشاى والأكشاك المخالفة أو نقل عدد من الأكشاك لاعتراضهم طريق مترو الأنفاق.