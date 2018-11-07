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محافظ الجيزة :مسابقه بين عمال ومشرفي النظافة بالأحياء

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:11 ص
محافظ الجيزة :مسابقه بين عمال ومشرفي النظافة بالأحياء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تنظيم مسابقه بين الاحياء والمراكز والمدن تحت عنوان  ‘‘ أنظف مدينة أنظف حى ‘‘ ومنح عمال ومشرفي النظافه بالحي او المدينة الاجمل والاكثر نظافة حوافز مادية لتحفيزهم علي مواصلة بذل المجهودات للحفاظ علي نظافة الحي او المدينة او المركز .

وأكد راشد ان المحافظة لن تدخر جهدا لتطوير منظومه النظافة بالكامل وهناك دعم لاي مبادرات من شأنها تحفيز العمال علي تحقيق معدل عمل اعلي من الحالي للوصول الي رضاء المواطنين .

تصريحات المحافظ جاءت عقب لقاءه مع رئيس هيئه النظافه والتجميل بالجيزة لتكليفه بالعديد من المهام لرفع كفاءه منظومه العمل بقطاع النظافه بالمحافظة .

حيث كلف المحافظ رئيس الهيئه بالابتعاد عن النمطيه في العمل وتكثيف دوريات رفع المخلفات لتكون علي مدار ال24 ساعه وعدم الاقتصار برفع المخلفات وتجميل الشوارع الرئيسيه فقط بل الدخول للشوارع الفرعيه والشعبيه والتوسع في دعم الشوارع بصناديق القمامه والمساهمه في نشر التوعيه لدي المواطنين .

كما وجه راشد بالبدء علي الفور في اصلاح المعدات المتوقفه والدفع بها للمناطق التي بحاجه اليها اضافه الي الاشراف اليومي علي العماله بالتعاون مع الاحياء وتوزيعهم على القطاعات بالشكل الامثل .

 


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محافظ الجيزة

الجيزة

عمال

النظافة




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