مجلس الوزراء يوافق على اتفاق مع أوزبكستان لإزالة الازدواج الضريبيى

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع فى طشقند بتاريخ 5/9/2018.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلًا عن تشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وزيادة التبادل التجارى بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادى بين الدولتين. ووفقًا لأحكام الاتفاق فإن إزالة الازدواج الضريبى تتم من خلال سماح الدولة المتعاقدة بخصم مبلغ من الضريبة على الدخل يساوى مبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الجزء من الدخل فى الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث يقضى الاتفاق بعدم جواز إخضاع مواطنى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بهذه الضرائب بخلاف، أو أثقل عبئًا، من الضرائب أو الالتزامات التى يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى.