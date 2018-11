مالك بيوت دعارة متوفى يفوز فى انتخابات التجديد النصفى

كتبت - سالى حسام

شهدت الانتخابات فى ولاية نيفادا، مفارقة غير عادية حيث فاز مرشح بمقعد فى مجلس ولاية نيفادا رغم إعلان وفاته قبلها بشهر.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، فأن المرشح الفائز كان دينيس هوف الذى اشتهر فى الولاية بامتلاكه 7 بيوت دعارة مرخصة وكونه أحد نجوم تليفزيون الواقع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هوف، كان توفى فى 16 أكتوبر الماضى أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ72، حيث عثر على جثمانه فى منزله بمدينة كريستال بولاية نيفادا.

وعرف عنه تأثره الشديد بدونالد ترامب، لدرجة أنه كان يصف نفسه بترامب المدينة، وكان ألف كتابا أيضا باسم The Art Of The Pimp على غرار كتاب ترامب The Art Of The Deal.

وجاء فوزه بعد التصويت له على حساب المرشحة الديمقراطية وهى مديرة مدرسة محلية تدعى ليزا رومانوف. وقال مدير حملته "رجلنا دينيس هوف سحق منافسته وهو فى القبر".

أما عن السبب فى الاحتفاظ باسم هوف فى قوائم المرشحين حتى بعد وفاته، فهو أن الوفاة جاءت متأخرة بحيث يصعب معها إزالة اسمه أو البحث عن بديل له.