video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مالك بيوت دعارة متوفى يفوز فى انتخابات التجديد النصفى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:28 م
مالك بيوت دعارة متوفى يفوز فى انتخابات التجديد النصفى دينيس هوف
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
شهدت الانتخابات فى ولاية نيفادا، مفارقة غير عادية حيث فاز مرشح بمقعد فى مجلس ولاية نيفادا رغم إعلان وفاته قبلها بشهر.
 
وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، فأن المرشح الفائز كان دينيس هوف الذى اشتهر فى الولاية بامتلاكه 7 بيوت دعارة مرخصة وكونه أحد نجوم تليفزيون الواقع.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هوف، كان توفى فى 16 أكتوبر الماضى أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ72، حيث عثر على جثمانه فى منزله بمدينة كريستال بولاية نيفادا.
 
وعرف عنه تأثره الشديد بدونالد ترامب، لدرجة أنه كان يصف نفسه بترامب المدينة، وكان ألف كتابا أيضا باسم The Art Of The Pimp على غرار كتاب ترامب The Art Of The Deal.
 
وجاء فوزه بعد التصويت له على حساب المرشحة الديمقراطية وهى مديرة مدرسة محلية تدعى ليزا رومانوف. وقال مدير حملته "رجلنا دينيس هوف سحق منافسته وهو فى القبر".
 
أما عن السبب فى الاحتفاظ باسم هوف فى قوائم المرشحين حتى بعد وفاته، فهو أن الوفاة جاءت متأخرة بحيث يصعب معها إزالة اسمه أو البحث عن بديل له.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرشحة الخاسرة لمنصب حاكم جورجيا ترفض إعلان هزيمتها بانتخابات الكونجرس

فيديو.. إلهان عمر تحتفل بفوزها فى انتخابات الكونجرس برقصة صومالى

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

دينيس هوف

انتخابات التجديد النصفى

نيفادا

ترامب

الحزب الجمهورى




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة