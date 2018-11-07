كشف غموض سرقة خزينة من أحد عقارات الطالبية بالجيزة

كتب - محمود عبد الراضى - تامر البطريقى - دينا الحسينى

كشفت الأجهزة الأمنية غموض بلاغ لـقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من "سعاد.أ.إ، سن72 " ،ومقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها سرقة خزينة من داخل إحدى غرف مسكنها بالطابق الثالث بأحد العقارات بشارع العروبة بدائرة القسم، وبداخلها"مشغولات ذهبية - مبلغ مالى- مجموعة من ساعات اليد، بعدما تبين سلامة منافذ الشقة، ووجود اثار بعثرة بغرفة النوم، والعثور على الخزينة فارغة أعلى سطح العقار.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " محمد.ر.ع، "ميكانيكى " ومقيم بالطابق الرابع بذات العقار، السابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"نجوى إ.ع"،37 سنة "زوجة الأول"، و"خالد.ر.ع"، 26 سنة "سائق" والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، "شقيق الأول".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانية، وبمواجهتهما اعترفا لعلمهما باحتفاظ المُبلغة بخزينة بداخلها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية لتردد الثانية عليها، حيث قامت بمغافلتها والاستيلاء على نسخة من مفتاح الشقة، واستغلا تواجدها بشقة كريمتها وقام الأول بالدلوف للشقة واستولى على الخزينة واستعان بشقيقه لفتحها وتخلصوا منها بمكان العثور، وأرشدا عن "35350 جنيه - 11 ساعة يد ماركات مختلفة- مشغولات ذهبية "سلسلة كردان ، 4 خواتم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.