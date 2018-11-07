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قرينة رئيس الجمهورية تشكر القائمين على منتدى شباب العالم

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:40 م
قرينة رئيس الجمهورية تشكر القائمين على منتدى شباب العالم انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية السيدة
شرم الشيخ /أ ش أ/
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أعربت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسى عن شكرها للقائمين على منتدى شباب العالم، ووصفته بـ"التجربة المتميزة والفريدة".

وقالت قرينة رئيس الجمهورية، فى تدوينة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك): "انتهت فعاليات منتدى شباب العالم 2018، التى أضاءت مصر ومدينة شرم الشيخ، فى محفلٍ دولى مَهيب ضمّ أطياف من شعوب ودول العالم، وتضمّنت حلقات ونقاشات ولقاءات وعروض وأحداث مثرية، ونماذج شبابية مضيئة تم تكريم البعض منها ممّن ألهموا العالم وأسهموا فى ازدهاره واستدامته".

وأضافت السيدة انتصار السيسي: "كانت تجربة متميزة وفريدة، سعدت كثيرًا بالمشاركة فيها، وأشكر جميع القائمين عليها، وأتمنى لها الاستمرار، وأتمنى مشاهدة المزيد والمزيد فى الأعوام القادمة".

 


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