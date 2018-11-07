فيديو.. إلهان عمر تحتفل بفوزها فى انتخابات الكونجرس برقصة صومالى

كتبت - سالى حسام

عبرت إلهان عمر المهاجرة الصومالية بفوزها بمقعد فى الكونجرس الأمريكى برقصة صومالى أمام مؤيديها فى مؤتمر إعلان فوزها.

وقالت إلهان معددة نجاحاتها فى المؤتمر بأنها أول مسلمة محجبة تفوز بمقعد فى مجلس النواب وأول امرأة مسلمة أفريقية تفوز فى انتخابات الكونجرس، وواحدة من أول امرأتين مسلمتين فى الكونجرس فى إشارة لزميلتها فلسطينية الأصل رشيدة طليب.

وكانت إلهان عمر فازت بمقعد ولاية مينيسوتا لتحتفظ بالمقعد للحزب الديمقراطى، حيث كان المقعد فى الدورة السابقة يشغله كيث إلسون المسلم أيضا، وجاء فوزها على الجمهورية جينفر زيلنسكى بعدما حصدت 78.4% من الأصوات.