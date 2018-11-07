فيديو.. إلهان عمر تحتفل بفوزها فى انتخابات الكونجرس برقصة صومالى

عبرت إلهان عمر المهاجرة الصومالية بفوزها بمقعد فى الكونجرس الأمريكى برقصة صومالى أمام مؤيديها فى مؤتمر إعلان فوزها.
OUR VICTORY DHAANTO @IlhanMN #BlueWave2018 pic.twitter.com/tE0UpvOwCY— jafar dhoof (@BihiDhoof) November 7, 2018
وقالت إلهان معددة نجاحاتها فى المؤتمر بأنها أول مسلمة محجبة تفوز بمقعد فى مجلس النواب وأول امرأة مسلمة أفريقية تفوز فى انتخابات الكونجرس، وواحدة من أول امرأتين مسلمتين فى الكونجرس فى إشارة لزميلتها فلسطينية الأصل رشيدة طليب.
وكانت إلهان عمر فازت بمقعد ولاية مينيسوتا لتحتفظ بالمقعد للحزب الديمقراطى، حيث كان المقعد فى الدورة السابقة يشغله كيث إلسون المسلم أيضا، وجاء فوزها على الجمهورية جينفر زيلنسكى بعدما حصدت 78.4% من الأصوات.
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