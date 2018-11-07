الرئيسية أخبار عالمية فاينانشال تايمز: فرنسا تتعهد بتحدى أمريكا بشأن العقوبات على إيران الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:40 ص ماكرون (رويترز) إضافة تعليق قالت صحيفة فاينانشال تايمز، إن فرنسا تتعهد بقيادة أوروبا فى تحدى أمريكا بشأن العقوبات على إيران إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مصدر: إيران تستهدف بقاء صادرات النفط فوق 1.1 مليون برميل إسبانيا: الاتحاد الأوروبى ملتزم بالحفاظ على الصفقة النووية مع إيران فاينانشال تايمز فرنسا أمريكا العقوبات على إيران اوروبا ايران السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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