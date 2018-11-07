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غرفة شركات السياحة تستحدث لجنة جديدة للسياحة الرياضية والعلاجية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:21 م
غرفة شركات السياحة تستحدث لجنة جديدة للسياحة الرياضية والعلاجية على المانسترلى عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة
كتبت آمال رسلان
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كشف على المانسترلى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة عن توجه الغرفة نحو استحداث لجنة جديدة للسياحة الرياضية والعلاجية، لافتا إلى أن الغرفة ستتخذ نهجا جديدا فى عملها من خلال مجلس إدارتها الجديد المنتخب، لخدمة القطاع السياحي خلال الفترة القادمة لتلبي احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية.

وأضاف على المانسترلي في تصريحات صحفية له اليوم أن السياحة الرياضية مهمة جدا، ويمكن استثمارها من خلال تنظيم معسكرات رياضية للفرق العربية والأوروبية والأمريكية، في جميع الألعاب والمراحل العمرية بنين وبنات مع إقامة بطولات في جميع الألعاب بالاشتراك مع الاتحادات الرياضيه المختلفة.

وأوضح المانسترلى أن هذا التوجه سيساعد على فتح أسواق جديدة لشركات السياحة، وتحقيق طفرة سياحية كبيرة من خلال إقامة البطولات والأنشطة الرياضية العالمية والعربية على أرض مصر، وهذا يعني رواج وحجوزات في الفنادق وتسوق وسياحة للأندية والفرق الرياضية والجماهير المشاركة.

ولفت عضو غرفة الشركات السياحية إلى أن مصر تتميز بالإمكانيات الرياضية التي نحتاجها في السياحة الرياضية من أندية وستادات رياضية ومدن أولمبية ورياضية في القاهرة والمحافظات.

وأشار على المانسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات  السياحة إلى أن النوع الثاني من السياحة الذي ستشمله اللجنة المستحدثة هو السياحة العلاجية، التي تمثل عنصرا مهما في منظومة السياحة حاليا ويجب التركيز عليها والاهتمام بها، وذلك من خلال إنشاء لجنة متخصصة لها خاصة أن مصر تتمتع بأماكن سياحية علاجية، وخبرات طبية من الأطباء والمستشفيات الكبيرة والمتميزة، وتتميز العمليات والجراحات الطبية في مصر برخص أسعارها مقارنة بأي دولة أخري، خاصة في جراحات وعمليات التجميل وتركيب المفاصل ودعامات القلب وغيرها.

كما أضاف أن مصر يوجد بها قرابة 1365 مكان للسياحة الإستشفائية بمختلف محافظات الجمهورية، مثل واحة سيوة وحمام موسى وعيون حلوان ولو تم استثمارها الاستثمار الامثل ستستقطب عدد كبير من السياح.

وذكر المانسترلي أنه خلال الفترة القادمة سيتم تسليط الضوء أكبر على السياحة العلاجية والرياضية من خلال استحداث برامج سياحية لهذه الانشطة، ويتم تسويقها في البورصات السياحية العالمية ودعوة وسائل الاعلام العالمية ومنظمي الرحلات بالخارج لزيارة مصر وزيارة الأماكن الاستشفائية والرياضية.

 


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