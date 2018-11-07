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عمرو موسى: أفريقيا مليئة بالأموال ومفتوحة أمام الاستثمار

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:00 م
عمرو موسى: أفريقيا مليئة بالأموال ومفتوحة أمام الاستثمار عمرو موسى خلال كلمته
كتبت - منى ضياء
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طالب عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق بضرورة الاهتمام الحقيقى بالدخول إلى دول القارة الأفريقية فى مجال ريادة الأعمال والاستثمار، قائلا: "أفريقيا مليئة بالأموال ومفتوحة أمام الفرص الاستثمارية".

وقال "موسى" اليوم الأربعاء خلال مؤتمر المركز المصرى الدراسات الاقتصادية بعنوان: "ريادة الأعمال فى مصر من نجاحات فردية محلية إلى مركز جذب فى القارة الأفريقية"، أن القطاع الخاص يحتاج دعما من الحكومة للنفاذ إلى أفريقيا مع مراعاة الغزو الصينى التركى الإسرائيلى للاستثمار فى القارة.

وأشار أنه رغم دخول مصر فى اتفاقية الكوميسا فى التسعينيات إلا أننا لم نستفد من إمكانية تصدير البضائع بدون جمارك، وأوصى رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدخول أفريقيا.


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