ضبط 42 قطعة سلاح نارى و215 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية لوزارة الداخلية

وجه قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 42 قطعة سلاح نارى "بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 7 طبنجات، 31 فرد محلى الصنع، 180 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 7 خزينة طلقات نارية متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط 178) قضية مخدرات، ضُبط خلاله كمية من مخدر البانجو وزنت 4,065 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,858كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 970 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 40 جراما، 4264 قرصا مخدرا، وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة "التخليقى ضبط 37 قضية، ضبط خلالها 1,836 كيلو جرام إستروكس- 1,130 كيلو جرام فودو بحوزة 30 متهم، وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط 57 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى، ضمت مُتهَمَيْن ارتكبا حادث سرقة.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 534 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 176 حكم جنائى، 15437 حكم حبس جزئى، 2880 حكم حبس مستأنف، 25880 حكم بالغرامة، 6156 حكم مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات المكبرة لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجًا على القانون.