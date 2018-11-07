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ضبط مليونى و258 لتر مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:01 م
ضبط مليونى و258 لتر مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء ارشيفيه
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك .

وأسفرت جهودها عن ضبط 85 قضية تموينية بمضبوطات بلغت نحو 2,258,730 مليون لتر–176,583 طن - 5,051,044 مليون قطعة - 15,515 ألف عبوة، ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها 2,229,000 مليون لتر "سولار- بنزين 80" وإستيلائه عليها، تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء .

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، لإنتاجه سلع غذائية متنوعة مستخدماً فى ذلك خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية مقلدة، وتم ضبط كميات قدرها 13,792 ألف عبوة "منتج نهائى" ، 14 طن مسلتزمات إنتاج "سكر – نشا – دقيق – مكسبات طعم – ألوان صناعية"، 9 ماكينة تغليف- تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتجميع الساعات بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من "ساعات يد – قطع غيارها" وقيامه باستخدام أسماء وعلامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات العالمية، وتم ضبط 5,050,000 مليون قطعة مجهولة المصدر، 5 قطع أدوات تصنيع "مكابس – ساعات"، تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

 


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