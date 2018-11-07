ضبط أسلحة نارية وحشيش و56 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 اسلحة نارية منهم بندقية خرطوش و طبنجة و4 فرد خرطوش و6 طلقات خرطوش وضبط 265 جرام حشيش و408 جرام هيروين وضبط 82 قرص مخدر و19 قطعة سلاح أبيض،وضبط 45 عنصر إجرامى.