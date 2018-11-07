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ضبط أسلحة نارية وحشيش و56 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:54 ص
ضبط أسلحة نارية وحشيش و56 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 6 اسلحة نارية منهم بندقية خرطوش و طبنجة و4 فرد خرطوش و6 طلقات خرطوش وضبط 265 جرام حشيش و408 جرام هيروين وضبط 82 قرص مخدر و19  قطعة سلاح أبيض،وضبط 45 عنصر إجرامى.
 
كما تمكنت من ضبط 56 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 179 محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 207 محضر رفع إشغالات بالطريق العام وإزالة 34 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 10 غرز ومقهى بدون ترخيص وإزالة 40 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وإزالة 22 تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 12 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتنفيذ 35 غرامة فورية وتلقى 10 بلاغات حريق متنوع و2 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة  وتحرير 6 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق وضبط سيارة مبلغ بسرقتها وفحص 10 من قائدى السيارات لبيان تعاطى المخدرات وثبت إيجابية 2 حالة حسب الكواشف الاستدالية. تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .

 


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