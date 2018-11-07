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صور.. محلات جزارة بإسنا تطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم لـ90 جنيهاً للكيلو

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:39 م
صور.. محلات جزارة بإسنا تطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم لـ90 جنيهاً للكيلو جانب من بيع اللحوم للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق
الأقصر – أحمد مرعى
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أطلق عدد من الجزارين بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، مبادرة جديدة لتخفيض أسعار اللحوم لدعم المواطنين وحصولهم علي اللحوم لأسرهم بأسعار تناسبهم وأقل من الأسواق، حيث قرر أبناء المعلم جبرنة بشارع أحمد عرابي خفض سعر كيلو اللحوم العجالي إلي 90 جنيهاً فقط للكيلو، وسط سعادة المواطنين بتلك الأسعار.

ويقول محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أن تلك الخطوة من عدد من جزارين المدينة بتخفيض أسعار اللحوم إلي ٩٠ جنية فقط لسعر الكيلو، تعتبر دعم كبير لمواجهة الأسعار المرتفعة وجسشع التجار في رفع الأسعار والإضرار بالمواطنين، مؤكداً علي أن مجلس المدينة يقوم بدعم كافة المبادرات التي تأتي في صالح المواطنين وحياتهم اليومية، وحصولهم علي كافة متطلبات منازلهم بأسعار مناسبة دون رفع للأسعار.

ويضيف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبادرة أطلقها عدد من الجزارين وهم حسين جبرنة وحسن جبرنة أبناء المعلم جبرنة وشريكمها عبد الرحيم أحمد نوبي، وتمت متابعة وفحص كافة لحومهم  بمعرفة الدكتور أسامة عبد الخالق مدير الطب البيطري بمدينة إسنا للتأكيد للمواطنين علي أنها متميزة للجميع وذبحت بصورة طبيعية، مؤكداً علي أن السعر المنخفض يوجد حتي الآن في جزارتين بشارع أحمد عرابي وأمام ترعة أصفون، وجاري العمل علي تعميم المبادرة بكافة أنحاء المدينة لخدمة المواطنين.

محلات جزارة بإسنا تطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم (1)
محلات جزارة بإسنا تطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم 
 
محلات جزارة بإسنا تطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم (2)
محلات جزارة بإسنا تطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم 
 
محلات جزارة بإسنا تطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم (3)
محلات جزارة بإسنا تطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم 

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