صور.. محافظ سوهاج يشهد صلحا بين عائلتى "عيد وسليم" بعد خصومة 7 سنوات

سوهاج محمود مقبول

استقبلت مدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج اليوم، قطار المصالحات ضمن مبادرة سوهاج خالية من الثأر والتى كانت قد أطلقتها محافظة سوهاج منذ عام 2016 والتى حققت العديد من النجاحات فى إنهاء الخصومات والحوادث الثأرية.

حضر مراسم الصلح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، واللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، والعميد محمد حامد، مدير الأمن العام، والعميد عبد الحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية، وقيادات مديرية أمن سوهاج، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وكبار العائلات، وأعضاء مجلس النواب، وحوالى 3 آلاف شخص من أبناء مدينة المنشأة.

وأقسم العائلتان على كتب الله على إنهاء النزاع بينهما وأن يكون الصلح خاصا لوجه الله، وبارك الحاضرون مراسم الصلح وتعالت صيحات التكبير من الحاضرين.

وقال حسين ابو عليو، رئيس لجنة المصالحات بمدينة المنشأة، وراعى الصلح بين الطرفين أن لجنة المصالحات تمكنت من تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتم عقد عدة جلسات سابقة بين العائلتين، واتفق الطرفين على نبذ العنف وإنهاء النزاع بشكل تام، مؤكدا أن الخصومة كانت تؤرق ابناء المنشأة جميعا وتدخل عدد من كبار العائلات للمساهمة فى إنهاء الخصومة.

تعود أحداث الخصومة بين العائلتين غلى عام 2011 عندما نشبت مشاجرة بين الجانبين أسفرت عن مقتل شخص وربة منزل من عائلة وشخص من عائلة ابو سليم.



محافظ سوهاج يشهد صلحا (6)



محافظ سوهاج يشهد صلحا (7)



محافظ سوهاج يشهد صلحا (8)