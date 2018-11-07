صور.. سفيرة بلجيكا تحتفل بعيد الملك وتشيد بـ١٨٠ عاما من العلاقات مع مصر

كتبت: إنجى مجدى

احتفلت سفارة بلجيكا فى القاهرة بعيد الملك، مساء أمس الثلاثاء، وسط حضور عدد من البعثات الدبلوماسية للسفارات الأوروبية والسفراء الأوروبيين بينهم سفير فرنسا وسويسرا.

وفى كلمتها، قالت سفيرة بلجيكا، سبيل دى كارتييه، إن هذا الاحتفال السنوى يأتى تكريما لجلالة ملك بلجيكا، لافتة إلى أن أحتفال هذا العام يتزامن مع مرور 180 عاما على العلاقات الثنائية الرسمية بين القاهرة وبروكسل. وقالت "إنه تاريخ هام وفرصة جيدة للاحتفاء بالعلاقات الثنائية الغنية والحيوية".

وقالت إن العام الماضى شهد كثير من التقدم على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، مشيرة إلى العديد من مجالات التعاون مثل التجارة حيث تعمل 22 شركة بلجيكية فى قطاعات مختلفة، كما يسعى قادة شركات فى بلجيكا لشراكات طموحة مع نظرائهم المصريين. وأضافت "نطلع إلى تعاون مختلف فيما يتعلق بمجال الآثار لدعم الجهود المصرية وتعزيز كنزوها، التى يرمز بعضها إلى تاريخنا".

ولفتت السفيرة البلجيكية إلى التعاون أيضا فى قطاع السياحة قائلة إلى المواطنين البلجيك أختاروا مصر على رأس وجهاتهم السياحية مما يساهم فى إنتعاش القطاع فى مصر. وتابعت أنه على صعيد المنظمات الأممية والاتحاد الأوروبى وغيرها من الشركاء، فإن بلجيكا تدعم جهود مصر فى العديد من القضايا مثل تنظيم الأسرة والقضاء على الفقر وحماية البيئة.