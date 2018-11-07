صور.. تعرف على مقتنيات متحف الأعمدة السبعة بشرم الشيخ

حسين طلال

متحف الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، المقتبس من كتاب الراحل ميلاد حنا، تناول فيه الشخصية المصرية وكيف تكونت؟، والذى أقيم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التى اختتمت فعالياته مساء أمس.

ويضم المتحف، عبر مقتنياته مترجمة باللغة الإنجليزية، جميع مراحل الشخصية المصرية، بداية من الشخصية الفرعونية التى أثرت فى الشعب المصرى والتى كانت ممتدة لسنوات طويلة.

وتستعرض الصور، العمود الثانى وهو الشخصية الرومانية واليونانية، واختلطت مصر بهذه الشخصية، أما العمود الثالث، هو الشخصية القبطية، وظهرت فى المتحف بشكل الصليب، والعمود الرابع هو الشخصية الإسلامية، بشكل المئذنة، وهى شخصية مؤثرة فى الدولة المصرية، أما الخامس فهو شخصية انتماء مصر للبحر المتوسط.

ويجسد المتحف عبر مقتنياته تأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى، رغم تباينه واختلافه وانطلاقًا من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى فى إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصرى الذى استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزًا للتواصل بين مجتمعات عدة.

والدكتور ميلاد حنا هو أحد أبرز المفكرين السياسيين المصريين وقد حصل على بكالوريوس الهندس المدنية من جامعة القاهرة عام 1945 ونال درجة الدكتوراة فى هندسة الإنشاءات من جامعة " سانت أندور" فى اسكتلندا عام 1950 وتدرج فى مختلف المناصب الجماعية حتى عين أستاذًا متفرغًا بهندسة عين شمس عام 1984 وكان أيضًا عضوًا فى المجلس الأعلى للثقافة المصرى، كما حصل الكاتب على عدة جوائز دولية من بينها : ثلاث جوائز فى عام 1998 هو ( فخر مصر ) من جمعية المراسلين والصحفيين الاجانب بمصر ووسام ( النجم القطبى الذى لايخبو ) بدرجة كوماندوز، من ملك السويد وجائزة ( سيمون بوليفار ) من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 1999 وتوفى فى عام 2012 عن عمر يناهز 88 عامًا.