صور.. تطوير شواطئ الغلابة بالبحر الأحمر.. والمحافظ: تصمم عالميا لخدمة الأهالى

البحر الاحمر - عماد عرفة

شاطئ رقم 4 الواقع وسط مدينة الغردقة على طريق الكورنيش، أطلق عليه مسمى شاطئ الغلابة نسبة لكونه المتنفس الوحيد لمحدودى الدخل، والذى تبلغ تذكرة الدخول له 2 جنيه وللسيارات 5 جنيهات، يعد تلك الشاطئ من الشواطئ التى طالها الإهمال والتدنى، حيث دائما ما كانت تحدث هناك حوادث غرق وخاصة فى المناسبات مثل الاحتفال بأعياد الربيع، وذلك لعدم وجود شمندورات لتحديد اماكن المسموح بالسباحة بها من عدمه.

بدأت الدولة فى الاهتمام بتلك الشواطئ، حيث أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن هناك خطة لتطوير الشاطئ العام رقم 4 بالغردقة لينافس بقوة أفضل الشواطئ السياحية العالمية.

وأكد اللواء أحمد عبد الله، فى تصريحات خاصة له، أن الشاطئ بعد تطويره سيقدم خدمة رفيعة المستوى لأهالى الغردقة، وذلك تأكيدا على حقهم فى الاستمتاع بشواطئ مدينتهم.

كما أكد محافظ البحر الأحمر، أنه من خلال خطة التطوير التى سوف تقوم بها المحافظة للشاطئ سيتم تقديم كافة الخدمات اللازمة وبتصميم عالمى قام به أكبر الاستشاريين يتميز بالفخامة والرقى.

من جانبه قال المهندس حسنى منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، إن تطوير شاطئ رقم 4 سوف يكون بمثابة إنجاز حقيقى وانتصار لشواطئ محدودى الدخل، مؤكدا أن هذا التطوير الذى سيشهده الشاطئ رقم 4 لم يتم على اى شاطئ عام بالمحافظة من قبل.

وأضاف رئيس جهاز الاسكان والتعمير بالبحر الأحمر، أن الشاطئ مصمم بأحدث التصاميم الرائعة والتى ستضيف للغردقة رونق خاص وتتيح للأهالى الاستمتاع بالبحر بشاطئ عام مثل أفضل فنادق المحافظة والعالم.

من جانبه قال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة، إن تطوير الشواطئ العامة بمدينة الغردقة يعد انتصارا لمحدودى الدخل من المصيفين، مؤكدا على أن شاطئ رقم 4 الذى أعلنت المحافظة تطويره هو المتنفس الوحيد بوسط الغردقة لمحدودى الدخل.

وأضاف الطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر يسعى لتطوير الشواطئ العامة انتصارا للمواطنين من محدودى الدخل، مؤكدا أن شاطئ رقم 4 بالغردقة كان من أكثر الشواطئ التى يتلقى منها بلاغات غرق فى المواسم، موضحا أن تطويره يعد إنجازا كبيرا.



















