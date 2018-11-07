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صور.. الوادى الجديد تشارك بالمهرجان الرابع للتمور المصرية فى سيوة بعدة أجنحة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:32 م
صور.. الوادى الجديد تشارك بالمهرجان الرابع للتمور المصرية فى سيوة بعدة أجنحة جناح الوادي الجديد في المعرض
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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شاركت محافظة الوادى الجديد في فعاليات اليوم الأول للمهرجان الرابع للتمور المصرية بواحة سيوة تحت رعاية جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعى والذي يشارك فيه العديد من مصانع التمور والصناعات البيئية ومعامل زراعة انسجة النخيل وجمعيات تنمية المجتمع ووزارة الزراعة والمراكز البحثية المهتمة بالنخيل. 
 
وقال الدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بالوادى الجديد، إن المحافظة تشارك بعدة أجنحة فى المهرجان ويشمل مجمع تمور المحافظة والصناعات اليدوية البيئية وجمعية تنمية المجتمع باللواء صبيح ومصانع الجمعية المركزية الزراعية وعدة مصانع أخرى بعروض متميزة لاقت إعجاب ضيوف المهرجان. 
 
 
جناح الوادي الجديد في المعرض (1)
جناح الوادي الجديد في المعرض 
جناح الوادي الجديد في المعرض (2)
جناح الوادي الجديد في المعرض 
جناح الوادي الجديد في المعرض (3)
جناح الوادي الجديد في المعرض 
جناح الوادي الجديد في المعرض (4)
جناح الوادي الجديد في المعرض 
جناح الوادي الجديد في المعرض (5)
جناح الوادي الجديد في المعرض 
جناح الوادي الجديد في المعرض (6)
جناح الوادي الجديد في المعرض
 
 
 

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