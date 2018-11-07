صور.. الجامعة البريطانية تنتهى من الانتخابات الطلابية

وائل ربيعى

أعلنت الجامعة البريطانية، انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة البريطانية، التى اقيمت على منصب رئيس الإتحاد ونائبة وأعضاء اللجان الـ 6 ونوابهم، وحضر رئيس الجامعة الدكتور أحمد حمد، أمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس ورواد اتحاد الكليات.

وأكد رئيس الجامعة حديثه للطلاب وعمداء الكليات بعد نهاية فرز الاصوات وإعلان الفائزين فى الانتخابات بضرورة البدء فى ازالة السلبيات الملحوظة من قبل بعض الطلاب وعدم مشاركتهم فى أى أنشطة تضر المصلحة العامة للدولة والمسار التعليمى بالجامعة مؤكدا دعمه الكامل للأنشطة الطلابية منها العلمية والثقافية والرياضية.

وتم انتخاب الطالب محمد لطفى عرفة رئيس الاتحاد من كلية طب أسنان ونائبه أحمد محمد سليمان الطالب بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية من قبل رؤساء اتحاد الكليات ونوابهم، وأيضا قد تم التصويت لأعضاء اللجان الست ونوابهم.