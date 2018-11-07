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صاحب سوبر ماركت يشرع فى قتل غنام تشاجر معه لمعاكسته شقيقته بطوخ

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:21 م
صاحب سوبر ماركت يشرع فى قتل غنام تشاجر معه لمعاكسته شقيقته بطوخ اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية – خالد حجازى – نيفين طة
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شرع صاحب سوبر ماركت، فى قتل "غنام" بسلاح أبيض "مطواة" لقيام المجنى عليه بالتشاجر معه لمعاكسة شقيقته، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ من الأهالى بحدوث مشاجرة بناحية شبرا هارس - دائرة المركز، تبين حدوث مشاجرة بين كل من:- "كمال. ع" 27 سنة، غنام مصاب (جرح طعنى نافذ بالرقبة من الجهة اليسرى) وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى، و"محمد. ش" 23 سنة، صاحب سوبر ماركت، مقيمان شبرا هارس - دائرة المركز.
 
 تبين من تحريات المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، أنه  حدثت مشاجرة بين الطرفين نتيجة قيام الثانى بمعاكسة شقيقة الأول، قام الأول على اثر ذلك بالتعدى على الثانى بالضرب  وبتاريخ اليوم وحال تقابل الثانى مع الأول حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض (مطواة)  محدثاً إصابته المشار اليها.. وفر هارباً.
 
بسؤال والد الأول المدعو" عمر س ح"   54 سنه، حداد ومقيم ذات الناحية.. أيد ما جاء بالفحص واتهم الثانى بإحداث إصابة نجله. 
 
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 39343 جنح مركز طوخ  لسنة 2018م .. وجارى العرض على النيابة.

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