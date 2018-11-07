س و ج.. قصة معبد مونتو بالمدامود مع الإهمال وكيف تعمل وزارة الآثار على تطويره؟

الأقصر – أحمد مرعى

معبد مازال لم يدخل عصر التطوير كباقى معابد الأقصر المتناثرة فى أطراف المدن البعيدة عن قلب مدينة الأقصر، بطل قصتنا هو "معبد مونتو" بمنطقة المدامود الذى يبتعد عن مدينة الأقصر حوالى 5 كيلومترات، ورغم الملايين من الجنيهات التى قدمت ومازالت تقدم كدعم من الحكومة ووزارة الآثار والبعثات الأجنبية، إلا أن ذلك المعبد مازال يعانى حتى الآن من إهمال الحكومات المتكررة وعدم وضعه على الخريطة السياحية للزائرين من مختلف العالم، وكذلك لبعده عن بندر الأقصر.

وفيما يلى يقدم اليوم السابع خدمة للقراء فى "س وج" لكل ما تريد معرفته عن معبد مونتو بمنطقة المدامود الذى يتعرض للإهمال منذ سنوات.

ما تفاصيل المعبد ومتى تم اكتشافه.. وهل يضم تماثيل تاريخية من عدمه؟

يعد معبد الملك مونتو بمنطقة المدامود واحد من معبدين بالمحافظة يحملان نفس الاسم مخصصان لعبادة إله الحرب الملك مونتو، حيث تم كشف ذلك المعبد الفريد من نوعه خلال حفائر عالم الآثار الفرنسى فرناند بيسون دى لا روك فى 1925 واستمر العمل فى اكتشاف كافة تفاصيل المعبد عدة سنوات، ويضم المعبد برج وفناء كبير وهيكل يعود لفترة بطليموس الثامن.

والمعبد يعد تحفة فنية مميزة تعاقب على بنائه عدد من الملوك على مر العصور السابقة من الفراعنة والبطالمة والرومان، ويوجد فى واجهته صرح بناه الإمبراطور الرومانى بتريوس، وقد بنيت بالأحجار القديمة للمعبد، حيث وجد بها أحجار قديمة منقوش عليها أسماء كل من "سنوسرت الأول" و"رمسيس الثانى"، كما توجد داخله 4 صالات فى الجهتين الشمالية والجنوبية بناها الإمبراطور "أنتيوس بيوس" ثم ما يسمب "القبقة" والتى أنشأها "بطليموس السادس"، كما توجد داخل صالة بالمعبد تمثالين ليسا كاملين لـ"الملك سنوسرت الثانى" و"سنوسرت الثالث"، ومشاهد للملك "بطليموس السادس" وهو يتعبد للإله "حابى" إله النيل.

هل تم العمل على تطوير معبد مونتو بالمدامود من قبل؟

الخطوة الوحيدة لدعم المعبد وتطويره تمت فى عهد وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطى، والذى قرر منذ 3 أعوام بالعمل على إزالة الحشائش وتطهير الطرقات بالمعبد وإعادة الحياة للبحيرة المقدسة بالمعبد، وتم العمل خلال تلك الفترة فى تطوير المعبد ولكن سرعان ما توقف العمل ولم تعود أيادى التطوير للمعبد بمنطقة المدامود شمالى المحافظة حتى الآن، والذى يحتاج لدعم من وزارة الآثار لدخول عصر جديد بتطويره ودعمه لجذب زيارات السياح له.

وتعد المرة الوحيدة التى قرر محافظاً للأقصر لدعم منطقة المعبد وتطويرها كانت فى عهد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر الأسبق، منذ 3 سنوات، والذى زار منطقة المعبد ووضع خطة كبرى لتطوير منطقة "معبد المدامود" بعد التنسيق مع وزارات السياحة والآثار وهيئة التنمية السياحية والجهات المعنية، بهدف فتح المنطقة للزيارة ودعمها بنشاطات تساهم فى تطوير المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب، وكانت تلك أولى زيارات المسئولين لتلك المنطقة التى يوجد بها المعبد بهدف وضع تصور مناسب لتطوير المنطقة عبر إنشاء طريق ومدخل للمنطقة الأثرية وعودة عمل البعثات للكشف عن الآثار، وطالب المحافظ وقتها من الأهالى بالتعاون مع المسؤولين والاشتراك فى وضع التصور المناسب للمنطقة، بحيث يمكن استغلالها مستقبلا فى انشاء مركز زوار وبازارات ومحلات سياحية ومطاعم، ودعمها بالأنشطة المختلفة بما يعود بالنفع على أهالى المنطقة.

ما أبرز الاكتشافات التى خرجت من منطقة معبد مونتو بمنطقة المدامود؟

يؤكد الخبير الأثرى الطيب غريب، أن البعثات الأثرية ورجال الحفائر كانوا قد عثروا داخل منطقة معبد المدامود على أول تمثال لقاض فرعونى ويحمل حول رقبته قلاده مدلى منها رمز العدالة، وخرج مصنوع من الحجر الأبيض، كما عثر على تمثال للملك تحتمس الثالث أمام بوابة الملك أمنمحتب الثانى، وذلك خلال الأعمال فى عام 1914 وهو معروض الآن بأحدى قاعات متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية.

ما مطالب أهالى منطقة المدامود من وزارة الآثار لحماية المعبد من الإهمال؟

يقول أحمد شرقاوى إبن منطقة المدامود شمالى محافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه حتى الآن لم يتم النظر للمعبد بالتطوير والدعم، حيث إن معبد مونتو بالمدامود يعانى بصورة كبيرة من الإهمال وارتفاع نسب المياه الجوفية داخله، مناشداً الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بضرورة النظر للأهالى فى تلك المنطقة والتدخل لتطوير المعبد لخدمة الأهالى بالمنطقة ودخول حركة السياحة من جديد بعد الإهمال الذى تعرض له المعبد مؤخراً، وضرورة وضع خطط تنمية شاملة لمنطقة معبد المدامود حيث تبلغ المساحة لمنطقة المعبد 30 فدانا وتحتاج خطة موسعة لخدمة السياحة بصورة تليق بشمال الأقصر.

ماذا قالت آثار الأقصر عن المعبد وهل تم العمل على تطويره من قبل؟

يقول الدكتور محمد عبد العزيز مدير آثار مصر العليا بالأقصر، إن المعبد بالفعل توجد له خطة تطوير كبرى لإنشاء سور ضخم يحمى محيط معبد مونتو بالمدامود، كما يجرى التخطيط لإنشاء مركز للزوار ومحلات وغيرها لإدراج منطقة المعبد فى قائمة الزيارات السياحية خلال الفترة المقبلة، حيث أن تلك القرى تعتبر مناطق خصبة لخدمة السياح بكرم الصعيد المعروف للعالم أجمع.

ويضيف مدير آثار مصر العليا لـ"اليوم السابع"، أنه يشرف على أعمال التطوير التى تتم على مراحل بمنطقة معبد المدامود بعثة رجال المعهد الفرنسى للدراسات، حيث قامت بعدة زيارات للمعبد وبدأت فى العمل على مخطط مميز لخدمة المنطقة الأثرية التى كانت مهملة فى السابق، موضحاً أن التطوير يتم على مراحل بعد وصول الدعم المالى المخصص للمعبد وكل ذلك يتم بعناية فى معبد مونتو بالطود ومعبد مونتو بالمدامود فى المحافظة لحمايتهما من الإهمال الذى تعرضا لهما خلال السنوات الماضية.