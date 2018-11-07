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سلطات الكاميرون: تحرير 79 طفلا اختطفوا الاثنين الماضى شمال غربى البلاد

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:04 ص
سلطات الكاميرون: تحرير 79 طفلا اختطفوا الاثنين الماضى شمال غربى البلاد شرطة الكاميرون ـ صورة أرشيفية
ياوندى(أ ش أ)
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أعلن "عيسى تشيروما باكارى" وزير الاتصالات الناطق باسم حكومة الكاميرون تحرير 79 طفلا اختطفوا فى مدينة "بامندا" شمال غربى البلاد مؤخرا.

وقال "باكارى"- فى تصريح نقله ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم- إن 79 طفلا كانوا قد اختطفوا أمس الأول الاثنين، من مدرسة "بروتستانتية" فى "بامندا" فى منطقة شمال غربى الكاميرون الناطقة بالإنجليزية، قد أطلق سراحهم صباح اليوم.

وأضاف الناطق الرسمى باسم حكومة الكاميرون أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن المشرفين الثلاثة الذين كانوا يرافقون الأطفال المخطوفين.

وكان رئيس الكاميرون "بول بيا" قد دعا أمس الثلاثاء، الانفصاليين الناطقين بالإنجليزية إلى إلقاء السلاح وإلا واجهوا "قوة القانون كاملة"، وذلك بعد مرور يوم من خطف عشرات التلاميذ فى المنطقة.

يذكر أن الاشتباكات بدأت بين حركة انفصالية والجيش منذ أكثر من عام فى غربى الكاميرون، وأسفرت عن مقتل أكثر من 400 مدنى وفرار الآلاف من ديارهم.

 


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