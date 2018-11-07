سقوط طفلة أثناء لهوها من شرفة منزلها بالدور السادس بالسيدة زينب

كتب أحمد إسماعيل

أصيبت طفلة بعدما سقطت من شرفة منزلها بالدور السادس بمنطقة السيدة زينب، وتم نقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة عمرها عام ونصف، من شرفة منزلها أثناء لهوها.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وتبين أنه أثناء انشغال والدة الطفلة فى أعمال المنزل غافلتها الطفلة وأحضرت كرسي وصعدت إلى شرفة المنزل، فاختل توازنها وسقطت من الدور السادس.

علي الفور تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.