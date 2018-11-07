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سفير مصر فى بلجراد:وفد ممثلى كبرى الشركات يزور البحر الأحمر الاسبوع المقبل

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:58 م
سفير مصر فى بلجراد:وفد ممثلى كبرى الشركات يزور البحر الأحمر الاسبوع المقبل سفير مصر فى بلجراد
كتب أحمد جمعة
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استقبل سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلى" عمدة مدينة "ياجودينا" فى وسط صربيا "راتكو ستيفانوفتيش" لتنسيق الزيارة التى يقوم بها ورئيس الجمعية النيابية للمدينة "دراجان ماركوفيتش بالما" خلال الفترة من 14-18 نوفمبر الجارى، تلبية للدعوة من اللواء "أحمد عبد الله" محافظ البحر الأحمر، فى إطار تنفيذ اتفاقية التوأمة مع مدينة "مرسى علم".

 

واعتبر السفير عمرو الجويلى أن قرار مدينة ياجودينا الصربية إيفاد وفد مكون من 30 عضوا، يتضمن ممثلين عن شركات فى قطاعات الكابلات الكهربائية والمفروشات والأثاث والسياحة والتعليم والصحة والإنشاءات والألمونيوم والبلاستيك والترفيه والإعلام، يعكس رغبة المدينة فى تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية فى إطار اتفاقية التوأمة

 

وأبرز "الجويلي" أن إيفاد الوفد الصربى يأتى متابعة للزيارة الناجحة التى قام بها محافظ البحر الأحمر على رأس وفد سياحى كبير منتصف أكتوبر الماضى، والتى كان لها أيضاً نتائج ملموسة منها الاتفاق على تسيير خطوط طيران عارض من مطار "نيش" فى جنوب صربيا، وإعلان مدينة ياجودينا عن توجيه أفواجها السياحية إلى البحر الأحمر.

 

 

 

 


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