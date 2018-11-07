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روسيا تحذر من عواقب اندماج داعش والقاعدة فى تنظيم واحد

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:58 ص
روسيا تحذر من عواقب اندماج داعش والقاعدة فى تنظيم واحد ألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفيدرالى الروسى
موسكو (أ ش أ)
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حذر ألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الأربعاء، من أن تنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين قد يندمجان فى تنظيم واحد.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى بورتنيكوف قوله فى الدورة الـ 17 لرؤساء أجهزة الاستخبارات والوكالات الأمنية وسلطات إنفاذ القانون أن تنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين الدوليين قد يندمجان ويوحدان إمكاناتهما، مشيرا إلى أن روسيا ترى هذه خطوة آخرى "خطيرة" قد ينجم عنها عواقب وخيمة.

وأشار بورتنيكوف إلى أن هناك عددا من الدلائل التى تشير إلى اندماج محتمل.

وأضاف أن كلا من التنظيمين يتبع منهجا فكريا متشابها، مشيرا إلى أن كثيرا من الإرهابيين، رغم النزاع المسلح بين التنظيمين، يتنقلون من أحد التنظيمين إلى الآخر بناء على الحسابات الشخصية وتغيير الوضع فى أرض المعركة من بين أسباب أخرى.

من جانبه قال نيكولاى باتروشيف أمين مجلس الأمن القومى الروسى أن اندماج التنظيمين سيشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمى إذ أن هذا سيسمح لهما بالسيطرة بشكل أكثر فاعلية على نشاط الفروع الإقليمية والبنى المنضوية تحت لوائهما.

وأشار باتروشيف إلى أن هناك ما يزيد على 200 تنظيم إرهابى فى العالم لكن 5 منها فقط ارتكبت ثلث الهجمات الإرهابية فى عام 2017. وأوضح باتروشيف أن الخمسة تنظيمات هى داعش والقاعدة وحركة الشباب الصومالية وبوكو حرام فى أفريقيا وهيئة تحرير الشام.

وقال باتروشيف أن 100 دولة تضررت من الارهاب خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن البؤر الساخنة تظل منتشرة فى منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية.

وأوضح باتروشيف أن القضاء تماما على التنظيمين فى سوريا والعراق يجعل المرتزقة الأجانب يغادرون هاتين الدولتين عائدين إلى البلدان التى جاءوا منها بما يهدد بزعزعة استقرار تلك الدول.

وأضاف أن الإرهابيين دائما ما يستغلون الدول ذات أنظمة الحكم الضعيفة والتى تستشرى فيها مشاكل البطالة والفقر وبها مساحات شاسعة من الأراضى يصعب إحكام السيطرة عليها.

 

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