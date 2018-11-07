رئيس مصلحة الضرائب: 11.6 مليار جنيه متأخرات المؤسسات الصحفية القومية

قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المتأخرات الضريبية المُستحقة على المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 11.6 مليار جنيه.

وأوضح سامى أن المصلحة تستهدف القطاع المهنى خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المهن الحرة هى الأكثر تهربا من دفع الضرائب، قائلا: "فى ناس متهربة من سنوات ونحتاج مجالا جديدا لدفع المتهربين للسداد".

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة.