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رئيس مصلحة الجمارك: القانون الجديد هدفه التوافق حوكمة المنافذ ومنع التهريب

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:14 م
رئيس مصلحة الجمارك: القانون الجديد هدفه التوافق حوكمة المنافذ ومنع التهريب ميرفت الكسان
كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
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أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن أساس عمل المصلحة هو حماية حدود الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك 66 منفذا جمركيا فى الدولة وأن عدد الموظفين بالمصلحة 11 ألفا و450 موظفا، مشيرا إلى أن المصلحة تعانى من عجز فى الموظفين، وأن هناك أماكن تعمل 3 ورديات.

وأوضح كمال نجم أن مصلحة الجمارك حققت الحصيلة المستهدفة العام المالى الماضى، وأنه تم تخطى المستهدف خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019 بزيادة تبلغ 28.8%.

وأضاف أن المصلحة تشهد عملية تطوير شاملة وكاملة، لافتا إلى وجود تحديات تشريعية حيث إن القانون الحالى منذ 55 عاما، موضحا أنه تتم الآن دراسة القانون الجديد واستطلاع جميع آراء المجتمع الإدارى والوزارات والهيئات.

وأضاف أنه تم عرض القانون الجديد على منظمة الجمارك العالمية وتم وضعه على موقع المصلحة ووزارة المالية ويتم دراسة كل الآراء، مؤكدا أن أساس التشريع الجديد التوافق مع كل القوانين العالمية وحماية وحوكمة المنافذ ومنع التهريب.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة.

 
 
 

 

 


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