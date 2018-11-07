رئيس باكستان: علاقاتنا مع السعودية تنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة

كتب مصطفى عنبر

استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عارف علوي، اليوم الثلاثاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

ورحب الرئيس الباكستاني بالسفير المالكي في القصر الرئاسي بإسلام آباد، مؤكداً أن باكستان تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقاتها الأخوية مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف علوى، أن العلاقات بين المملكة وباكستان تنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة وتضرب جذورها في عمق التاريخ.

وجدد شكر وتقدير حكومة باكستان وشعبها على الدعم الذي قدمته المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني، مؤكدًا ترحيب باكستان بالاستثمارات السعودية لديها في مختلف المشاريع.

وأشاد علوى، بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أوضح السفير المالكي أن ما يبذله من جهود يأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، مؤكدًا أن قيادة المملكة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة.