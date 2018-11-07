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جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:13 ص
جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة المضبوطات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والأدوية البشرية والأجهزة الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون مزاولة مهنة الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

 

 أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى على العبارة نما إكسبريس بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبودوح الجلالى مدير إدارة تفتيش الركاب بجمارك سفاجا تم الاشتباه فى أ . ى . ع سائق السيارة نقل رقم ع ص ص 6475 مقطورة 6912

 

وتم تشكيل لجنة من محمد عبدالمنعم مشرف الوردية وأحمد شاكر وبسام عبد الفتاح وأحمد جلال مأمور التعريفة ومصطفى هاشم مدير التعريفة، بإشراف حمدى صابر مدير إدارة التعريفة

 

وبتفتيش السيارة تبين وجود 120 هاتف محمول ماركة IPHONE 6 و70848 قرص بنادول أزرق و7056 فرص بنادول أحمر و9552 سولبادين كبسولات ضمن جدول المخدرات و3 أجهزة طبية داخل مخازن سحرية مصنعة فى السيارة وبرميل بأسفل السيارة وبلغت التعويضات المستحقة 2 مليون جنيه.

 

قرر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

 


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