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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:41 م
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تنفيذ 7124 حكما قضائيا بحملة أمنية فى القليوبية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:30 م
تنفيذ 7124 حكما قضائيا بحملة أمنية فى القليوبية حمله امنية-ارشيفية
القليوبيه- نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 641 محكوم عليهم و18 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 641 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7124 حكم و628 حكم جزئى و76 حكم مستأنف، وتحصيل 6298 جنيه غرامات وتحرير 104 مخالفات.

 كما تم تحرير 277 قضية مرافق وهم 40 إشغال طريق - 5 نظافة - 71 بائعا متجولا - 47 إزالة فورية - 60 وصلات كهربائية - 16 إعلانا مخالفا - 3 فرش شاى - 31 إزالة تندة - 4 فرش مؤقت، كما تم رفع 5 أطنان قمامة ومخالفات صلبة.

كما أسفرت جهود الأمن عن فحص 7 شقة و25 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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