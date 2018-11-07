تعرف على مميزات عداد الكهرباء الذكى.. أهمها ضبط العداد على قيمة استهلاك محددة

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات عداد الكهرباء الذكى، و ذلك بالتزامن مع بدء المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بـ6 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية كمرحلة أولى تجريبية، و فيما يلى تعرف على مميزات العداد الذكى :