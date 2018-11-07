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تعرف على مميزات عداد الكهرباء الذكى.. أهمها ضبط العداد على قيمة استهلاك محددة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:30 ص
تعرف على مميزات عداد الكهرباء الذكى.. أهمها ضبط العداد على قيمة استهلاك محددة عداد كهرباء ذكى
كتبت رحمة رمضان
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يرصد "اليوم السابع" لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات عداد الكهرباء الذكى، و ذلك بالتزامن مع بدء المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بـ6 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية كمرحلة أولى تجريبية، و فيما يلى تعرف على مميزات العداد الذكى :

  1. يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول.
  2. تتحمل وزارة الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية للمشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.
  3. يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد .
  4. يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقى حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".
  5. يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.
  6. يتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.
  7. يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر و يقوم العداد الذكى بإنذاره حال قرب نفاذ الرصيد.
  8. يستطيع المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ و الوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة ، أقصي حمل بالأمبير و الكيلو وات ، استهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم و الشهر والسنة و الوقت، إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت و التاريخ ، رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت و زيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".
  9. تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء و القضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.
  10. تلافى مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.
  11. يمكن للمستهلك التحكم فى الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.

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العدادات الذكية

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

فاتورة الكهرباء




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