تعرف على مميزات عداد الكهرباء الذكى.. أهمها ضبط العداد على قيمة استهلاك محددة

يرصد "اليوم السابع" لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات عداد الكهرباء الذكى، و ذلك بالتزامن مع بدء المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بـ6 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية كمرحلة أولى تجريبية، و فيما يلى تعرف على مميزات العداد الذكى :
- يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول.
- تتحمل وزارة الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية للمشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.
- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد .
- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقى حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".
- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.
- يتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.
- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر و يقوم العداد الذكى بإنذاره حال قرب نفاذ الرصيد.
- يستطيع المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ و الوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة ، أقصي حمل بالأمبير و الكيلو وات ، استهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم و الشهر والسنة و الوقت، إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت و التاريخ ، رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت و زيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".
- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء و القضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.
- تلافى مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.
- يمكن للمستهلك التحكم فى الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.
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