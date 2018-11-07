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تعرف على مشروع الربط السككى بين مصر والسودان فى 11 معلومة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:13 م
تعرف على مشروع الربط السككى بين مصر والسودان فى 11 معلومة السيسى والبشير
كتتب رضا حبيشى
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يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن مشروع الربط السككى بين مصر والسودان بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشر على هامش منتدى الشباب الذى عُقد بشرم الشيخ، والذى انتهت فعالياته أمس الثلاثاء.

 1ـ طول المشروع بالبلدين يبلغ حوالى 900 كم.

2ـ المشروع سيمتد من الإسكندرية حتى الخرطوم.

3ـ مسار المشروع سيمتد فى الأراضى السودانية بطوال حوالى 250 كم

4ـ أهم تحدى كان يواجه المشروع أن سكة حديد السودان الحالية غير مطابقة للمواصفات.

5ـ تم الاتفاق على تغيير سكة حديد السودان القديم واستبداله بخط جديد يناسب للمواصفات المصرية.

6ـ تم تشكيل لجنة تنسيق عليا برئاسة وزيرى نقل مصر والسودان لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.

7ـ تمويل المشروع سيكون خليجى أو من قبل الصين .

8ـ تنفيذ المشروع يتطلب مد خطة سكة حديد "الإسكندرية ـ أسوان" ليصل من أسوان للخرطوم.

9ـ المشروع سيكون لنقل الركاب والبضائع معا.

10ـ لجنة التنسيق العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ المشروع عقدت اجتماعين أحدهما فى القاهرة والآخر بالخرطوم.

11ـ فكرة هذا المشروع طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته قبل الماضية إلى الخرطوم.

 

 

 


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