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تعرف على رد لجنة الفتوى على سؤال ما حكم تقبيل الميت؟

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:00 ص
تعرف على رد لجنة الفتوى على سؤال ما حكم تقبيل الميت؟ مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف
كتب لؤى على
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ما حكم تقبيل الميت؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:تقبيل الميت ثابت شرعًا بأحاديث صحيحة منها حديث عائشة وابن عباس – رضى الله عنهما – ( أن أبا بكر - رضى الله عنه - قبَّل النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد موته) رواه البخاري.

 

 وعن عائشة-  رضى الله عنها-  قالت: (قبَّل رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عثمانَ بن مظعون وهو ميت فكأنى أنظر إلى دموعه تسيل على خديه) رواه الترمذى وقال حسن صحيح .

 

 

 

 


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تقبيل الميت

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