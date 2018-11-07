تعرف على رد لجنة الفتوى على سؤال ما حكم تقبيل الميت؟

ما حكم تقبيل الميت؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:تقبيل الميت ثابت شرعًا بأحاديث صحيحة منها حديث عائشة وابن عباس – رضى الله عنهما – ( أن أبا بكر - رضى الله عنه - قبَّل النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد موته) رواه البخاري.

وعن عائشة- رضى الله عنها- قالت: (قبَّل رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عثمانَ بن مظعون وهو ميت فكأنى أنظر إلى دموعه تسيل على خديه) رواه الترمذى وقال حسن صحيح .