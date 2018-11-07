تشميع مخزن غير مرخص والتحفظ على أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، مخزن أدوية وعدد من الصيدليات يقوموا بالاتجار بالأدوية غير المصرح بتداولها فى الأسواق والمنتهية الصلاحية بالإضافة إلى عدم استيفاءهم اشتراطات الأمن والسلامة وحفظ وتخزين الأدوية بطريقة غير مناسبة مما يمثل خطر على صحة وسلامة المرضى وذلك بحملات تفتيشية مكثفة بمركز الحسينية..
وذكر بيان، أنه أسفرت الحملة عن ضبط عدد 2405قرصا / عبوة / زجاجة لأدوية متنوعة منها أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة ومهربة، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وعينات طبية مجانية معدة للبيع، وأدوية ومستلزمات صدر بها منشور من وزارة الصحة. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير 6 محاضر للمخالفين جنح الحسينية ومحضر اخر رقم 990 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ الحسينية .
كما قامت الحملة التفتيشية بضبط مخزن أدوية غير مرخص بالمخالفة للقانون ببحر البقر مركز الحسينية وعثر بداخله على عدد 137 عبوة / زجاجة / قرص لأدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وعبوات عينات طبية مجانية، بالإضافة إلى عدد كبير من السرنجات متعددة المقاسات، وتم تشميع المخزن بكامل محتوياته من أدوية ومستلزمات طبية وتم عمل محضر رقم 993 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ الحسينية
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