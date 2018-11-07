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تشميع مخزن غير مرخص والتحفظ على أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:22 م
تشميع مخزن غير مرخص والتحفظ على أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، مخزن أدوية وعدد من الصيدليات يقوموا ‏بالاتجار بالأدوية غير المصرح بتداولها فى الأسواق والمنتهية الصلاحية بالإضافة إلى عدم ‏استيفاءهم اشتراطات الأمن والسلامة وحفظ وتخزين الأدوية بطريقة غير مناسبة مما يمثل ‏خطر على صحة وسلامة المرضى وذلك بحملات تفتيشية مكثفة بمركز الحسينية..

وذكر بيان، أنه ‏أسفرت الحملة عن ضبط عدد 2405قرصا / عبوة / زجاجة لأدوية متنوعة منها أدوية ‏مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة ومهربة، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد ‏المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة ‏أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة مما ‏يعرضها للتلف، وعينات طبية مجانية معدة للبيع، وأدوية ومستلزمات صدر بها منشور ‏من وزارة الصحة. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير 6 محاضر ‏للمخالفين جنح الحسينية ومحضر اخر رقم 990 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ الحسينية .‎

كما قامت الحملة التفتيشية بضبط مخزن أدوية غير مرخص بالمخالفة للقانون ببحر البقر ‏مركز الحسينية وعثر بداخله على عدد 137 عبوة / ‎زجاجة / قرص لأدوية مهربة مجهولة ‏المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وعبوات عينات طبية مجانية، بالإضافة إلى عدد كبير ‏من السرنجات متعددة المقاسات، وتم تشميع المخزن بكامل محتوياته من أدوية و‏مستلزمات طبية وتم عمل محضر رقم 993 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ الحسينية‎ 


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