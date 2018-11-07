تزويد 100 مركز شباب بالتكنولوجيا خلال 6 أشهر بتكلفة 20 مليون جنيه

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم الانتهاء من توصيل خدمات الاتصالات لـ 100 مركز شباب على مستوى الجمهورية، فى خلال 6 أشهر.

وأضاف وزير الاتصالات خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة جاء فى إطار تنفيذ تكليفات منتدى شباب العالم والرئاسة ومجلس الوزراء لتدريب الشباب علي وسائل التواصل الحديثة وريادة الاعمال.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هناك اهتماما خاصا بمحافظات الصعيد وذات الحاجة الأكثر بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه كمرحلة أولى من الاتفاق.

وأضاف وزير الشاب فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه سيكون هناك تدريب مهاري للشباب ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتهيئة الشباب للعمل.