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تأييد إخلاء سبيل متهم بقضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:26 م
تأييد إخلاء سبيل متهم بقضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف نيابة أمن الدولة على إخلاء سبيل محمد عبد الفتاح المتهم ذمة بقضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية، وقررت تأييد إخلاء سبيل المتهم بتدابير احترازية.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلىه تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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