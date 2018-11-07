بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بقرية الصانية بديرب نجم

الشرقية - إيمان مهنى

أشرف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالصانية، مركز طب الأسرة بالصانية التابع للإدارة الصحية بديرب نجم.

و تعمل الوحدة، بطاقة استيعابية للمرضى 36 مريض، وتضم الوحدة عدد 6 ماكينات للغسيل الكلوي مزودة بمحطة معالجة للمياه، وجهاز صدمات، وعدد 6 أسرة، واسطوانات أكسجين، وتجهيزات طيبة أخرى، بالإضافة إلى معمل مجهز بأحدث الأجهزة المعملية "عدد 2 جهاز كيمياء الدم، سنترفيوج، محضن، وبعض التجهيزات المعملية الأخرى"، وبلغت التكلفة الإجمالية للوحدة حوالى مليون وسبعمائة ألف جنيه بالمشاركة المجتمعية.

وعقب تشغيل الوحدة تم عقد جلسه مع المجتمع المدني بحضور مدير عام الطب العلاجي ومدير الإدارة الصحية بديرب نجم ومدير مستشفى ديرب نجم، ووجه وكيل الوزارة المجتمع المدنى بتركيب مصعد يسع لدخول ترولى مريض وذلك لخدمة المرضى بالوحدة ، وتم الإتفاق علي الإنتهاء منه في غضون شهر، كما تم مناقشة تطوير الخدمات الصحية وعمل توسعات فى بعض الأقسام الطبية بمستشفى طحا المرج بمركز ديرب نجم.