انطلاق مؤتمر الإبداع والإبتكار فى إطار التنمية المستدامة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

إنطلقت صباح اليوم بمدينة الغردقة، فعاليات المؤتمر الدولى العربى السابع للإتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية بمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، تحت عنوان "الإبداع والإبتكار فى إطار التنمية المستدامة والمتسارعة"، بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر.

يقام المؤتمر تحت رعاية السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والمستشار أحمد باديب رئيس الإتحاد، وإشراف المهندس طلعت زايد أمين عام الإتحاد .

وأكد طلعت زايد أمين الاتحاد فى كلمته الافتتاحيه، أن الهدف من عقد المؤتمر هو التأكيد على دور الإتحاد فى تدعيم الإبداع الإبتكار، كونهما أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن

وأضاف زايد أن المؤتمر يضم العديد من الأهداف الإستراتيجية الهامه، والتى منها تعزيز دور البحث العلمى والتطوير التكنولوجى لخدمة التنمية المستدامة فى الوطن العربى، وتشجيع الابتكارات والبحوث فى التنمية المستدامة المتسارعة، تشجيع بحوث الطاقة لتنمية المستدامة فى الوطن العربى وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار فى مجال البحث والتطوير والإبداع وتعزيز تنافسية القطاع الزراعى والصناعى.

يذكر إن المؤتمر يشارك به السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والمستشار أحمد باديب رئيس الإتحاد وورؤساء الإتحادات العربية بمجلس الوحدة الإقتصادية، السيد منير الفرخ رئيس فرع الإتحاد بلبنان، وريم الريمونى نائب رئيس الإتحاد والاستاذة رؤى خالد المدير التنفيذى للفرع الإقليمى فى لبنان، والمستشار أسامة البيطار رئيس فرع الإتحاد بالأردن، ومن أعضاء مجلس الإدارة المستشار زين العابدين بن أمين، المستشار الدكتور فهد فائق سندى، الدكتور بخيت الدعجه، الدكتور زيد على عبد الكريم و المستشار أسامة الشافعى ، المستشار خالد أبو خاطر، وعدد كبير من رؤساء الوفود العربيه و لفيف من الشخصيات العامة والتنفيذيين و أعضاء مجلس النواب والإعلاميين.

الحضور بمؤتمر الإبداع والإبتكار فى إطار التنمية المستدامة والمتسارعة

مؤتمر الإبداع والإبتكار فى إطار التنمية المستدامة والمتسارعة

جانب من فاعليات المؤتمر