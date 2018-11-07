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انتشال جثة عجوز غرق فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:35 م
انتشال جثة عجوز غرق فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف جثه-ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالحماية المدنية، فى بنى سويف، اليوم الأربعاء، جثة عاشور محمد 83 سنة، من مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية منشأة عاصم بمركز بنى سويف بكامل ملابسه وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبى علىها تبين أن أسباب الوفاة اسفاكسيا الغرق.

أكد نجل المتوفى فى المحضر رقم 6573 إدارى مركز شرطة بنى سويف أن والده ذهب لأداء صلاة الفجر فى مسجد قرية طنسا بنى مالو محل إقامته ولم يعد للمنزل، معللا عدم إبلاغ الشرطة عن تغيبه لانشغاله فى البحث عنه، لافتا أن أبيه ضعيف النظر ما أدى إلى سقوطه فى ترعة الابراهيمية بعد مغادرته المسجد القريب من الترعة، أثناء سيره عائدا للمنزل.

 


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