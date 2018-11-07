"المصرى للدراسات الاقتصادية" يناقش ريادة الأعمال فى مصر بمؤتمر.. اليوم

كتبت – منى ضياء

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا بعنوان: "ريادة الأعمال فى مصر: من نجاحات فردية محلية إلى مركز جذب فى القارة الأفريقية"، بإحدى فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وأصحاب تجارب ريادة الأعمال.

ويشهد المؤتمر 4 جلسات، يسبقها جلسة افتتاحية يتحدث بها كل من هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة القلعة القابضة وعضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والدكتور خالد حنفى أمين عام اتحدا الغرف العربية، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونرمين الطاهرى وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.

وتناقش الجلسة الأولى بيئة ريادة الأعمال فى مصر، ويدير الجلسة الدكتور أيمن اسماعيل استاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتحدث بها خالد بشارة الشريك المؤسس لشركة اكسيليرو كابيتال، والدكتور خالد إسماعيل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كيانجل، وجيهان السكرى خبير اقتصادى واجتماعى بالبنك الأفريقى للتنمية، وعبد الحميد شرارة المؤسس والرئيس التنفيذى لشراكة رايز اب.

وتتناول الجلسة الثانية موضوع واحات التكنولوجيا والابتكار، ويدير الجلسة شريف سامى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ويتم خلالها تقييم ودراسة حالة الـGREEK CampusK، ويعرض الحالة فريق العمل بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ويتحدث كل من حنان عبد المجيد الرئيس التنفيذى لشركة كاميلايزر، ونور هريدى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة لاماركاز، ويجرى المناقشة كل من أحمد الألفى المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لـThe GREEK CampusK، ونادر البطراوى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة جيمينى للمشروعات، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

وتطرح الجلسة الثالثة مبادرة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية للتعاون مع Hub Africa، ويتحدث بها زكريا فهيم الرئيس التنفيذى لـ Hub Africa والدكتورة عبلة عبد اللطيف، ويعقب حول أهمية إدماج مصر فى أفريقيا كل من: عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب،. وخلال الجلسة يتم تقديم الشركاء المصريين فى التعاون وممثليهم، وهم: الجامعة الأمريكية من القاهرة ويمثلها الدكتور أيمن اسماعيل، وشركة القلعة للاستشارات المالية ويمثلها هشام الخازندار، وشبكة ملائكة الأعمال الأفريقية ويمثلها الدكتور خالد اسماعيل، وشركة جيمنى للمشروعات ويمثلها عدلى توما، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ويمثلها جابى خورى.

وفى الجلسة الرابعة والأخيرة يعلن المركز عن مسابقة ريادة الأعمال فى المحافظات، ويتم عرض تجارب لثلاث أعمال ريادة، ويدير الجلسة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.