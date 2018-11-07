المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهم بالاتجار فى الحشيش بمنشأة ناصر

كتب ــ أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد.ط" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف، وبراءة أخر، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسي و عصام يحيي يماني ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين " احمد .ح" سمكري، و "محمد.ط" عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.