video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المشدد 15 عاما لمدير بشركة سمارت وتغريمه 96 مليون وانقضاء الدعوى لآخر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:08 م
المشدد 15 عاما لمدير بشركة سمارت وتغريمه 96 مليون وانقضاء الدعوى لآخر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

حكمت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، حضوريا للأول وغيابيا للثانى، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل أحمد مكارم بالتصالح وإلغاء أمر المنع رقم 5 لسنة 2016 وملحقه وإلغاء كافة التدابير المترتبة عليه واعتبارها كان لم تكن.

 

وعاقبت المحكمة هانى مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والزامه برد مبلغ ثمانية وأربعون مليونا وستمائة واحد وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيه "48661973"،وتغريمه مبلغا مساويا لهذا المبلغ ويعزل من وظيفته بتهمتى الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.

 

وصدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وسكرتارية صلاح مصطفى.

 

وتضم قائمة المتهمين "أحمد.م.م"، 45 سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بالشركة، و"هانى.م. أ"، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بالشركة.

 

وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 60 مليون جنيه ناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الأموال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ3 ديسمبر

استكمال سماع الشهود فى إعادة محاكمة مرسى بـ"اقتحام الحدود الشرقية" اليوم

شاهد بـ"اقتحام الحدود الشرقية": 500 أجنبى عبروا الحدود عبر الأنفاق بـ26 يناير

سمارت

الكسب غير المشروع

جرائم المال العام

جنايات الجيزة

الحوادث اليوم

أخبار الحوادث




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة