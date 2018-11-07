المشدد 15 عاما لمدير بشركة سمارت وتغريمه 96 مليون وانقضاء الدعوى لآخر

حكمت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، حضوريا للأول وغيابيا للثانى، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل أحمد مكارم بالتصالح وإلغاء أمر المنع رقم 5 لسنة 2016 وملحقه وإلغاء كافة التدابير المترتبة عليه واعتبارها كان لم تكن.

وعاقبت المحكمة هانى مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والزامه برد مبلغ ثمانية وأربعون مليونا وستمائة واحد وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيه "48661973"،وتغريمه مبلغا مساويا لهذا المبلغ ويعزل من وظيفته بتهمتى الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وسكرتارية صلاح مصطفى.

وتضم قائمة المتهمين "أحمد.م.م"، 45 سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بالشركة، و"هانى.م. أ"، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بالشركة.

وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 60 مليون جنيه ناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الأموال.