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المرشحة الخاسرة لمنصب حاكم جورجيا ترفض إعلان هزيمتها بانتخابات الكونجرس

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:35 ص
المرشحة الخاسرة لمنصب حاكم جورجيا ترفض إعلان هزيمتها بانتخابات الكونجرس ستايسى أبرامز رفضت إعلان الهزيمة
كتبت - سالى حسام
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رفضت ستايسى أبرامز إعلان هزيمتها أمام منافسها الجمهورى على منصب حاكم ولاية جورجيا، حيث كانت تطمح لتكون أول امرأة سوداء تتولى منصب حاكم ولاية فى أمريكا.
 
وبحسب صحيفة "ديلى ميل" فأن ستايسى أبرامز قالت أمام مؤيديها "سيكون لديكم فرصة لتغيير الموقف مجددا" فى إشارة لكونها ستواصل العمل على إجراء جولة جديدة من التصويت فى ديسمبر المقبل.
 
وعلى الرغم من أن منافسها برايان كيمب فاز بـ50.8% من الأصوات أى بالكاد ما يكفى ليجعله يتجنب جولة جديدة من التصويت، بينما حصلت ستايسى أبرامز على 48.3% من الأصوات لتحل فى المركز الثانى.
 
مع ذلك قالت أبرامز إنها ستعمل على إجراء جولة إعادة، وسط اتهامات للمرشح الفائز بأنه استغل منصبه الحكومى من أجل قمع أصوات الناخبين فى الدوائر التى تحظى فيها ستايسى بشعبية ضده.
 
وأشارت ستايسى إلى أن عدد الأشخاص الذين لم يصوتوا فى الانتخابات كان كبيرا بشكل يجعل من الممكن إجراء تصويت جديد فى ديسمبر.
 
ومن المعروف أن ستايسى أبرامز حصدت شعبية كبيرة بعدما أعلنت الإعلامية أوبرا وينفرى عن دعمها لها فى انتخابات الكونجرس، لدرجة أن أوبرا ذهبت لولاية جورجيا وكانت تطرق على الأبواب للحديث مع السكان لتشجعهم على التصويت فى الانتخابات.

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